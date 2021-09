Il Giro ad Avola, Rossana Cannata:" Grossa opportunità per la Sicilia"

Una grande festa dello sport, questa mattina, alla presenza dell’assessore regionale dello Sport, Manlio Messina, una straordinaria vetrina per il territorio”. Così Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia, definisce lo start del giro di Sicilia, oggi, da Avola. Al via di una delle manifestazioni più prestigiose, tra gli altri, anche lo squalo dello Stretto, Vincenzo Nibali. “E i riflettori - prosegue la componente della commissione Attività produttive - per alcuni giorni saranno puntati tutti sulla prima tappa che da Avola proseguirà verso altre tappe del Siracusano. Il risultato di un iter che ho seguito e che oggi vede questa data storica occasione di promozione del territorio e della nostra Isola”.

Rossana Cannata aggiunge: “Il tentativo, più che riuscito, di donare speranza grazie a uno degli sport più amati d’Italia, oltre a far conoscere al mondo il nostro bellissimo territorio e ad attrarre anche un turismo legato al segmento sportivo d’eccellenza, ha già avuto un altro effetto positivo. Numerosi gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità sono stati, infatti, avviati in vista dell’evento, destinando al territorio siracusano circa 545 mila euro”.

“Ancora una volta - conclude la parlamentare Rossana Cannata - grazie a un impegno notevole, il governo regionale, con la collaborazione dei sindaci coinvolti, è riuscito a dare una grossa opportunità alla Sicilia e a imporla all’attenzione internazionale”.