Intimidazione a Sciacca, uliveto raso al suolo: tagliati 40 alberi

- Un uliveto, composto da circa 40 piante, è stato raso al suolo in contrada Nardore a Sciacca (Ag). A presentarsi dai carabinieri, per formalizzare la denuncia a carico di ignoti, è stato il proprietario: un imprenditore agricolo di 55 anni di Caltabellotta, Franco Colletti, ex segretario locale della Cgil. Tutti gli alberi abbattuti già presentavano il proprio frutto in fase di maturazione. Il danneggiamento ha tutte le caratteristiche di un'intimidazione. Indagano i carabinieri. Appena qualche settimana addietro un episodio analogo era stato messo a segno dall'altra parte della provincia: a Racalmuto (Ag) dove furono recise circa 400 le piante di ulivo in contrada Fico Troiana. Sulla vicenda è intervenuta Rosalba Cimino, deputata del M5s, che ha espresso "solidarietà a Franco Colletti, ex segretario della Cgil di Sciacca, che ha subito un atto vile". "Quello che è avvenuto - ha aggiunto - è un atto di minaccia che vuole inficiare e fermare l'impegno e il lavoro dell'imprenditore agricolo. Speriamo venga fatta piena luce su questo atto criminale figlio di una mentalità e un modo di operare mafioso. Terremo d'occhio quanto sta accadendo nelle campagne siciliane e agrigentine in particolare".