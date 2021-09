Gassificatore a Priolo, il Tar dichiara inammissibile ricorsi di Isab ed Erg

Sono stati dichiarati inammissibili dal Tar del Lazio i due ricorsi con i quali nel 2014 Isab Energy e Erg Power contestavano il decreto regionale siciliano con il quale a fine 2013 sono state pubblicate le "Linee guida sulla VIS - Valutazione di impatto sulla salute" relativamente a una Centrale di gassificazione a ciclo combinato alimentata da asfalto ubicata nel territorio del Comune di Priolo Gargallo (Siracusa), nonché a una Centrale elettrica a ciclo combinato alimentato a gas naturale e a una centrale a contropressione alimentata da fuel gas e metano per la produzione di energia elettrica e vapore nel territorio dei Comuni di Priolo Gargallo e Melilli (Siracusa). Le società deducevano di avere presentato al Ministero dell'Ambiente le richieste per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), poi conseguite a fine maggio e a inizio agosto 2010, e che successivamente l'Assessore alla Salute per la Regione Siciliana approvò le Linee guida contestate "tese ad introdurre nell'ordinamento regionale un nuovo procedimento, gestito dalle Aziende sanitarie provinciali, di valutazione di piani, programmi e progetti", il quale a loro avviso "si sovrapporrebbe indebitamente alle procedure di compatibilità ambientale già previste dalla disciplina statale". Da ciò, il ritenere illegittima la determinazione "in quanto la procedura di VIS introdotta dall'Assessorato alla Salute risulterebbe indeterminata e lascerebbe amplissimi margini di discrezionalità alle Aziende sanitarie provinciali, chiamate a valutare l'impatto sanitario di piani, programmi o opere". Il Tar, però, considerando che "il decreto avversato introduce un procedimento attraverso cui un programma o un progetto può essere valutato in merito agli effetti che produce sulla salute della popolazione e alla distribuzione di questi nella popolazione, risultando quindi funzionale a processi decisionali relativi a progetti di intervento", in merito all'ipotetica lesività delle Linee guida contestate, ha ritenuto che il decreto assessorile è "privo di idoneità ad incidere negativamente nella sfera giuridica" delle ricorrenti. Da ciò, l'inammissibilità dei ricorsi.