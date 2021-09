Covid, in calo il numero dei positivi nel Ragusano: ma c'è un altro decesso

Cala il numero dei positivi al Covid nel Ragusano, ma si registra un altro decesso che porta il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, a 359. All'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, infatti, è deceduta una donna di 83 anni non vaccinata. In totale i contagiati sono 731 rispetto ai 790 del giorno prima: 672 in isolamento domiciliare, 43 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 12 nella Rsa Covid e 4 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Questo il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: 13 Acate, 8 Chiaramonte, 68 Comiso, 0 Giarratana, 25 Ispica, 63 Modica, 0 Monterosso, 29 Pozzallo, 151 Ragusa, 26 Santa Croce Camerina, 58 Scicli, 231 Vittoria.