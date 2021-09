Augusta, stavano rubando infissi: arrestati due giovani

I Carabinieri della Stazione di Augusta hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne e un 28enne, entrambi megaresi, per furto aggravato. I militari, transitando per la contrada Pezzogrande nel corso di un servizio perlustrativo, hanno notato strani movimenti in un terreno abbandonato dove i due uomini stavano asportando da un casolare non abitato infissi e altro materiale ferroso, caricandolo sul cassone di una motoape.

I Carabinieri hanno riconosciuto i due soggetti e insospettiti dalla loro presenza li hanno controllati e arrestati. Dopo le formalità di rito i due sono stati posti ai domiciliari.