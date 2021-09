Associazione Nazionale Polizia di Stato: nuovo direttivo della sezione di Siracusa

I soci dell’A.N.P.S.( Associazione nazionale Polizia di Stato) di Siracusa hanno eletto i propri rappresentanti per i prossimi 5 anni. Presidente è stato eletto Alberto Palestro, Consiglieri di Sezione: Antonino Cerruto (Vice Presidente); Amato Giuseppe, Giliberto Giuseppe e Migliaccio Giovanni. Il Collegio dei Sindaci Revisori ha registrato l’elezione di Giovanni Bocchieri, Presidente dell’Organo di controllo che si avvarrà della collaborazione dei Sindaci Revisori eletti Napoleone Alberto e Di Grazia Antonio. Vincenzo Barresi è stato nominato Segretario Economo dell’A.N.P.S.

L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, è ente di volontariato secondo le norme previste dall‟art. 3 della legge 266/91. Essa viene posta sotto la vigilanza e tutela del Ministro dell’Interno. Presidente Onorario dell’ Associazione è il Capo della Polizia, e, ontologicamente legata ai valori della Polizia di Stato, svolge ogni attività in conformità degli obiettivi e delle finalità perseguite dall’ Amministrazione della Pubblica Sicurezza, nell’assoluto rispetto delle norme ordinamentali e statutarie. Tanti i progetti sociali e culturali che il nuovo Direttivo intende operare per accrescere la presenza sul territorio della provincia di Siracusa a supporto delle Istituzioni Pubbliche, e in favore e vicinanza delle fasce più deboli e sensibili della popolazione.

(NELLA FOTO: il Commissario straordinario Giuseppe Chiapparino e il nuovo Presidente A.N.P.S. Alberto Palestro)