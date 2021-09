Modica, bilancio positivo dell'apericena solidale organizzata dall'Anffas

E' stata una grande serata di festa quella che si è svolta venerdì a Villa Silla per l' apericena solidale di Anffas Modica.

L'appuntamento, infatti, ha visto una forte partecipazione da parte della comunità modicana che, tra musica dal vivo e degustazione di prodotti tipici, ha dato un sostegno forte e concreto alle future attività dell'associazione, in un momento tra l'altro importantissimo date le difficoltà dovute al Covid. La buona riuscita dell'evento ha premiato soprattutto i ragazzi che frequentano il centro che si sono spesi moltissimo nella preparazione dei prodotti destinati al pubblico e che hanno dato dimostrazione tangibile della capacità di una persona con disabilità di lavorare e rendersi autonoma, se appropriatamente seguita.

Nel ringraziare quanti ci hanno sostenuto con la loro presenza, non possiamo tralasciare l'associazione “Fab Lab” che gestisce la Villa, Chiara Provvidenza ed i suoi musicisti, che hanno impeccabilmente accompagnato la serata, nonché i nostri numerosi sponsor senza i quali non si sarebbe svolto alcun evento.