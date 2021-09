Un escursionista sessantenne è stato trovato morto nella notte dai vigili del fuoco in Alta Valle Pesio, nel Cuneese. Le ricerche erano scattate intorno alle 21, dopo l'allarme della moglie, che riferiva di non averlo visto rientrare da una escursione al Pian delle Gorre. Ritrovata nel parcheggio del rifugio la sua auto, intorno alla mezzanotte è stato individuato anche il disperso. Non sono ancora note le circostanze del decesso.