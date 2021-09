Modica, incidente mortale sulla statale 115: chiesto il processo per un 25enne

Concluse le indagini preliminari sull'incidente stradale del 10 dicembre dell'anno scorso che causò la morte di Maria Chiara Rivarolo, 29 anni. L'incidente si verificò sulla statale 115, vicino al bivio per Cava Ispica. Uno scontro quasi frontale tra una Ford KA e una Fiesta sulla quale viaggiava la vittima insieme al figlioletto di 11 anni, rimasto ferito.

A conclusione delle indagini preliminari il Pubblico Ministero della Procura di Ragusa, Gaetano Scollo, ha chiesto il rinvio a giudizio per il ragusano G. T., 25 anni, per il reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi. In relazione alla richiesta, il Gup del Tribunale ragusano, Eleonora Schininà, ha fissato per il 2 febbraio 2022, alle 9.30, l’udienza preliminare del processo.