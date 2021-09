Incidenti sul lavoro, un morto nel Palermitano. Il sindaco: fermare la strage

"Fermate questa strage di lavoratori". E' l'appello del sindaco di Capaci, Pietro Puccio, dopo la morte ieri di un camionista di 52 anni, Giuseppe Costantino. E' accaduto in via Guttuso. L'uomo, ricostruisce il primo cittadino, si recava con il camion preso a noleggio presso il deposito Conad, ubicato nella stessa via dell'Autoparco Comunale, e' sceso dal mezzo per controllare forse le ruote anteriori ma, per un banale, tragico errore umano, "dovuto forse alla stanchezza per i turni massacranti e lo stress cui sono spesso sottoposti gli autisti, ha dimenticato di tirare il freno a mano del mezzo, finendo per esserne stritolato". In questo periodo, aggiunge, "sono ormai decine gli uomini e le donne, quasi sempre operai, che sono morti sul lavoro, una strage immane che sta a testimoniare quanto ancora molto vi sia da fare in tema di tutela e di sicurezza sul lavoro, cantieri o fabbriche che siano. Questa morte ci colpisce ancora di piu', sia per le modalita' beffarde con cui si e' consumata, sia per il fatto che la tragedia e' avvenuta a poca distanza dalle nostre abitazioni. Ci stringiamo affranti ed addolorati ai familiari della povera vittima, in questo triste e drammatico momento".