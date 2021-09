Elezioni, il barbiere di Rosolini con la passione per la politica

C'è un precedente in provincia di Siracusa. Un barbiere che con la politica ha fatto la sua fortuna. E' Iano Dell'Albani, di Avola. E' stato più volte consigliere, assessore ed anche sindaco. Enzo Giurato da Rosolini, 'Danielemania' per gli amici, fa lo stesso mestiere di Dell'Albani, anche se non ha velleità di sfondare in politica. A diventare presidente del Gal Eloro, carica ricoperta attualmente dal barbiere di Avola, non lo sogna affatto, ma di conquistare uno scranno al consiglio comunale di Rosolini, è nelle sue possibilità. Corre con il Movimento 'Giovani Rosolinesi', anche per sostenere la candidatura a sindaco di Giovanni Spadola.

Per 'Danielemania' una vita di sacrifici, un'infanzia difficile, fatta soprattutto di lavoro. Dietro la sua candidatura a consigliere comunale, c'è tanta motivazione: una città nel degrado più assoluto, ragazzi e ragazze abbandonati al proprio destino con tante incertezze per il futuro ed anche le attività sportive segnano il passo.

"Ricordo che all'età di 11 anni andavo nella bottega di un mio zio per imparare il mestiere. Al mattino frequentavo la scuola. Sono riuscito a conseguire il diploma della scuola dell'obbligo poi mi sono trovato ad un bivio. Proseguire negli studi o lavorare. Ho preferito il mestiere perchè ho capito che c'era in gioco il resto della mia vita".

"Danielemania", 38 anni, oggi ha la sua famiglia l'anno prossimo sposerà Sara. "Invito i miei concittadini a sostenere il nuovo 'Progetto Rosolini'. Il prossimo 10 e 11 ottobre dobbiamo dare un calcio a 40 anni di malapolitica del nostro paese. Noi dell'intera coalizione saremo al governo".