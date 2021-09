Covid, nel Ragusano scendono a 607 le persone positive al Coronavirus

Persone positive al Covid nel Ragusano ancora in calo. Il report dell'Asp del 29 settembre ne conta 607: 548 in isolamento domiciliare, 42 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 13 nella Rsa Covid e 4 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I morti, dall'inizio della pandemia, sono sempre 359. Questo il dettaglio nei comuni iblei: 14 Acate, 8 Chiaramonte Gulfi, 63 Comiso, 0 Giarratana, 21 Ispica, 63 Modica,

0 Monterosso, 26 Pozzallo, 146 Ragusa, 23 Santa Croce Camerina, 60 Scicli, 121 Vittoria.