Modica, l'ospedale "Maggiore" premiato per la campagna di vaccinazione anti Covid

L’Ospedale Maggiore di Modica con la campagna «Vaccini antiCovid19» è tra le 5 strutture sanitarie italiane premiate da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per aver realizzato le iniziative più significative per promuovere l’importanza della vaccinazione per il personale sanitario e per la popolazione. Insieme al nosocomio modicano, premiati anche il Gruppo San Donato con la campagna «Io mi vaccino perché», il presidio San Camillo De Lellis di Rieti con la campagna«#IOmiVACCINO, l’stituto Clinico Humanitas di Rozzano con la campagna «Arrivano i nostri – Faccia a faccia con il vaccino anti-Covid», l’ospedale Di Vaio di Fidenza con la campagna «Il vaccino ti avvicina». Il riconoscimento è stato consegnato in occasione della presentazione del V congresso di Onda.