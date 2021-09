Scommesse on line e usura su rotta Sicilia - Malta: arresti a Siracusa

Scommesse online e usura sulla rotta Sicilia-Malta. Blitz della polizia di Stato di Siracusa contro un'associazione per delinquere specializzata in scommesse online illegali e usura. Eseguite diverse misure di custodia cautelare. Le indagini condotte dalla Squadra mobile e dal commissariato Augusta, coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dai sostituti Donata Costa e Francesca Eva, hanno consentito, nell'ambito dell'operazione "Ludos", di smantellare l'organizzazione che esercitava abusivamente l'attivita' di gioco e scommesse senza o licenza. I capi facevano da raccordo tra due distinti gruppi di gestione dei siti illegali di scommesse e, avvalendosi del rapporto con i gestori nazionali ed esteri, riuscivano a ottenere il credito necessario per l'esercizio del gioco senza anticipare denaro, cosi' fidelizzando i giocatori e assumendo credito, anche usurario, nei loro confronti. Il tutto, con l'aggravante dalla transnazionalita'. L'associazione aveva, infatti, propaggini anche all'estero, in particolare a Malta. Nonostante il giro di affari di centinaia di migliaia di euro, alcuni percepivano il reddito di cittadinanza producendo peraltro un contratto d'affitto fittizio al fine di aumentare l'importo del sussidio percepito.