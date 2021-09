Nuova azione del racket a Siracusa, bomba carta in un pub di via Filisto

Una bomba è esplosa la notte scorsa, intorno alle 3, davanti all'ingresso di un pub, 'oanineria Da Ivan' nella zona di via Filisto, a nord di Siracusa. I danni, secondo una prima stima degli agenti di polizia, sono limitati alla saracinesca: già prelevate le immagini delle telecamere di sicurezza di una vasta porzione di strada per tentare di identificare gli autori dell gesto. E' la terza bomba esplosa a Siracusa nell'arco di due settimane, l'ultima, in ordine di tempo, e' stata piazzata sabato sera contro un negozio di fiori: precedentemente l'avvertimento aveva interessato un bar, situato a due passi dal Tribunale. Gli inquirenti sono al lavoro per accertare se esiste un'unica matrice e se e' riconducibile al racket. Ieri, in prefettura, si e' tenuto il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per discutere di questa impennata di intimidazioni ed e' emersa la resistenza delle vittime a collaborare con le forze dell'ordine.