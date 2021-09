Floridia, sfondano la vetrata del Crai ma non trovano soldi nelle casse

Colpo fallito e due persone ricercate a Floridia per un tentativo di furto al supermercato Crai di via Spagna, nella zona della Marchesa. Tutto è avvenuto martedì sera verso le 23, ma la notizia è trapelata soltanto questa mattina. Due malviventi, con i volti coperti da caschi, hanno sfondato con una moto la vetrata dell'uscita di sicurezza del Crai. Per introdursi all'interno dei locali, hanno allargato il foro della vetrata con un palanchino. I due hanno puntato direttamente alle casse, ma non hanno trovato i soldi che cercavano. Infatti l'incasso della serata era stato prelevato dai dipendenti dell'esercizio commerciale poco prima della chiusura. Scattato l'allarme in via Spagna sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Floridia. I militari dell'Arma hanno visionato i filmati della video sorveglianza ed avrebbero visto la sequenza del fallito furto. I due, secondo quanto si è appreso, sono sembrati irriconoscibili perchè portavano il casco. Tuttavia sono in corso indagini per poterli identificare.