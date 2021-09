Catania, arrestati dalla Polizia subito dopo un furto

Nelle prime ore della mattina di mercoledì, agenti della Polizia di Catania ha arrestato due uomini che avevano commesso un furto all’interno del deposito di un’attività commerciale in contrada Torre Allegra. Il personale addetto alla vigilanza, accortosi della presenza di due individui all’interno del deposito, chiedeva l’intervento della Polizia. Al momento dell’arrivo delle Volanti i due si erano già allontanati e dalla visione delle immagini di videosorveglianza interna si appurava che i due avevano danneggiato con vari arnesi due distributori di alimenti e bevande asportando alcune merendine e la gettoniera per poi fuggire a bordo di una utilitaria di colore rosso. I due presunti ladri venivano intercettati a bordo dell'auto al Faro Biscari. Si procedeva, quindi, al loro controllo e alla successiva perquisizione che consentiva di rinvenire dentro l’auto la gettoniera poco prima rubata. Pertanto, entrambi venivano tratti in arresto per il reato di furto aggravato in concorso e uno di essi anche per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale: sono stati posti ai domiciliari.