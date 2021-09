Siracusa, carenze igienico sanitarie: chiuso un ristorante di Ortigia

I militari della Stazione Carabinieri di Siracusa - Ortigia, insieme al Servizio Igiene Alimentare e Nutrizione della A.S.P. e alla locale Polizia Municipale hanno controllato alcuni esercizi pubblici dell’isola di Ortigia. All’esito di un’ispezione presso un noto ristorante del centro storico, è stata disposta l’immediata chiusura dell’attività per numerose violazioni del regolamento dell’Unione Europea sulla sicurezza alimentare. In particolare sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie per la presenza di rifiuti nei locali adibiti a spogliatoio e nei depositi alimentari. Il ristorante è stato anche contravvenzionato per occupazione abusiva del suolo pubblico, avendo collocato alcuni tavolini sulla sede stradale in modo tale da rendere difficoltoso il transito di veicoli e pedoni.