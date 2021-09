Acate, nella Chiesa Madre si presenta libro di don Mario Cascone e Giusy Di Gesaro

Un sacerdote e una psicologa assieme per descrivere e analizzare “Vizi, virtù e psicologia” dell’umanità del nostro tempo. Con la domanda sempre eterna : “Meglio santi o peccatori?”. Sarà presentata giovedì 7 ottobre, nella chiesa madre di Acate, l’ultima fatica letteraria di don Mario Cascone, parroco del centro ibleo, e di Giusy Di Gesaro (nella foto), esperta originaria di Palermo, ma che vive a Ragusa : “Un libro che racconta di noi – spiega l’autrice - delle nostre fragilità e delle nostre risorse. Non per puntare il dito, ma per puntare innanzi! Per riconoscerci e riscrivere i nostri passi... sapendo di poter sempre ricominciare!”.

Durante la serata don Mario Cascone presenterà anche la sua ultima raccolta di poesie, dal titolo “Basta che tu ci sia”. Sono previsti interventi di Rosario Marzo, Orazio Sansone e Antonella Giardina. L’attrice Matilde Masaracchio reciterà alcune liriche.