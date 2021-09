Oggi pomeriggio verso le 14, i vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti all’interno di un'azienda agricola , in località Santa Teresa Longarini per una esplosione dovuta ad una fuga di gas e il conseguente incendio. Sono state coinvolte 4 persone di cui una, in maniera più grave, è stata soccorsa con l’elio l’ambulanza, le altre 3 sono state affidate alle cure del 118 e trasferite all'ospedale di Siracusa.