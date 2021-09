Auto incendiate ad un carabiniere di Caccamo, la solidarietà del sindaco

"L'amministrazione comunale di Caccamo esprime sincera e totale vicinanza al vice brigadiere dei carabinieri Danilo Miccoli per il vile atto incendiario subito a danno delle sue due autovetture e condanna fermamente quanto accaduto la notte scorsa. All'Arma manifestiamo incondizionata solidarietà, fermi nel ribadire il ruolo essenziale che i militari dell'Arma svolgono a servizio della nostra comunità per garantire sicurezza e rispetto della legalità". Lo scrive il sindaco Nicasio Di Cola sull'incendio che ha danneggiato due auto a un militare dell'Arma in servizio alla compagnia di Termini Imerese.