Modica, si conclude dopo 30 anni l'esperienza della Consulta Femminile

Dopo quasi trent'anni di attività nella società locale, si conclude l'esperienza della Consulta femminile di Modica. L'annuncio è stato dato dopo l'ultima assemblea con una nota. "La Consulta Femminile deliberata dal Consiglio Comunale alla fine degli anni 80, attiva nel territorio per oltre 25 anni in maniera consecutiva - afferma la nota - in atto sente la responsabilità di comunicare la decisione assunta nell’ultimo incontro dell’assemblea dove è stato deliberato la chiusura dell'esperienza. Il gruppo si scioglie e comunica che in atto non esiste alcuna realtà che la rappresenti. Alla luce di ciò si ritiene di affermare che la denominazione e il simbolo grafico distintivo della Consulta Femminile di Modica non saranno più utilizzati.

Ripercorrendo le tappe temporali della Consulta dall’87 ad oggi va ricordato che dopo gli anni di proficuo e continuativo impegno l’assemblea aveva sospeso l’attività a causa dell’esiguo numero dei partecipanti.

Due anni fa, sulla spinta di un giovane gruppo di donne, la Consulta si è ricostituita. La rinnovata assemblea ha realizzato alcune attività culturali tra cui la riapertura al pubblico della “Biblioteca delle Donne”. Nonostante ciò il gruppo non è riuscito ad esprimersi sul piano politico ed istituzionale come previsto dalla legge istitutiva (L.R. 27/77). Pertanto, non potendosi esplicare la missione statutaria, nell’ultima assemblea è stata deliberata la chiusura dell'esperienza della Consulta femminile di Modica"