Siracusa calcio, dopo la Coppa il presidente Montagno pensa al Santa Croce: non sbaglieremo, occorre conquistare i primi punti

“Il secondo tempo è stato davvero brillante e sono certo che, se la squadra è quella della ripresa, ci toglieremo delle soddisfazioni”. Felicità nelle parole del presidente del Città di Siracusa Salvo Montagno per il risultato di ieri al “De Simone” nella prima gara degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza, ma anche per la prestazione della squadra. Dopo una prima frazione al di sotto delle aspettative, nella seconda Giordano e compagni hanno cambiato passo, dimostrando progressi anche dal punto di vista atletico. Il 2-1 di mercoledì sorride agli azzurri, che avranno a disposizione due risultati su tre per superare il turno ai danni del Real Siracusa Belvedere. La gara di ritorno si disputerà sullo stesso terreno di gioco tra due settimane. Ora però c’è da pensare al campionato e alla sfida interna di domenica contro il Santa Croce. “Abbiamo già incontrato questa squadra due volte in Coppa e in entrambe le occasioni abbiamo vinto – sottolinea il presidente – Sono fiducioso che domenica coglieremo il terzo successo, il primo in campionato. Non sbaglieremo se giocheremo con la stessa forza e la stessa intensità dei secondi 45 minuti contro il Real Siracusa”.

L’ultimo pensiero è dedicato ai tifosi, che contro il Real hanno disertato la curva Anna, seguendo comunque la partita dall’esterno dell’impianto. “Capisco che sono delusi e amareggiati per le tre sconfitte in campionato – ammette il presidente – e anche per quello che è accaduto in passato con le delusioni accumulate che in parte incidono anche su questa società. Li invito ad avere pazienza perché noi stiamo lavorando per il bene del Siracusa. Chiedo loro comprensione, chiedo di stare vicino alla squadra. Il loro calore potrebbe essere un fattore importante per la nostra risalita in classifica e spero che questo messaggio venga recepito. Mi auguro di cuore – conclude il presidente – di vederli tifare domenica in curva Anna, dando quella spinta in più di cui i giocatori hanno sempre bisogno”.