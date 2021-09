Covid, in Italia sono 3.804 le persone positive: 51 le vittime in un giorno

Sono 3.804 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.212. Sono invece 51 le vittime in un giorno (ieri erano state 63). I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 308.836 e il tasso di positività è del 1,23%, in lieve aumento rispetto al dato di ieri. I ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 440, in calo di 10 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 26 (ieri erano 23), i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.198 (ieri 3.317), ovvero 119 meno di ieri. Gli attualmente positivi sono 94.308, con un calo di 1.671 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.