Covid, nel Ragusano positivi in calo ma c'è un altro morto: un novantenne

Ancora in calo le persone positive al Covid nel Ragusano ma si registra un altro decesso: è morto un 90enne non vaccinato ricoverato all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. I morti salgono a 360. I positivi, invece,

sono 591 rispetto ai 607 di ieri: 533 si trovano in isolamento domiciliare, 40 ricoverati, 12 in Rsa Covid e 6 in Foresteria. Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 13 Acate, 9 Chiaramonte, 50 Comiso, 0 Giarratana, 22 Ispica,

61 Modica, 0 Monterosso, 25 Pozzallo, 149 Ragusa, 29 Santa Croce, 62 Scicli, 113 Vittoria.