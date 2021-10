Elezioni a Pachino, Spiraglia tira la volata a Petralito: debutto pure per Fronterrè

Un debutto quello di Carmela Petralito a sindaco di Pachino che non ti aspetti. La candidata di CambiaMenti, Fratelli d'Italia, Progetto Pachino Spiraglia, UniAmo Pachino e Diventerà bellissima, incassa i favori della piazza e mette una seria ipoteca al successo finale. A farle da sparring partners ci sono gli assessori designati da Carmela Petralito: Alfredo Spiraglia, Laura Bugea e Giuseppe Tumminello. Tocca a Spiraglia a fare da apripista. E come in un gioco delle parti, lui è il 'duro' della coalizione, che lancia strali contro gli avversari di Petralito, parlando anche di ambiente, agricoltura e sviluppo sostenibile, mentre la professoressa di Matematica, ha sostenuto che la ripartenza di Pachino, parte dalla pacificazione delle forze politiche in campo.

Ieri sera è stata la volta dell'altra donna candidata, Barbara Fronterrè. Ha dimostrato la sua esperienza in politica ed ha illustrato alla piazza la 'Pachino che vorrei'.

