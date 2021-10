Caltagirone, furto in un negozio di alimentari: due arresti

La scorsa notte, agenti del Commissariato di Polizia di Caltagirone hanno arrestato due pregiudicati, resisi responsabili di furto un aggravato, commesso all’interno di un negozio di alimentari. Intorno all'una la Centrale operativa del Commissariato calatino disponeva l’intervento della Volante presso un negozio di generi alimentari del centro cittadino. Sul posto, gli operatori, notando un grosso foro nella vetrata di ingresso dell’esercizio commerciale, sono entrati nel negozio dove hanno sorpreso i due arrestati mentre stavano forzando il registratore di cassa e prontamente intervenivano per fermarli.

Entrambi venivano immediatamente riconosciuti, trattandosi di soggetti con precedenti per reati specifici, più volte sottoposti a Misure di Prevenzione e restrittive della Libertà Personale. Durante le concitate fasi dell’arresto, uno dei due riusciva a sfuggire ai poliziotti i quali, però, lo catturavano poco dopo.

I due venivano sottoposti a perquisizione personale, a seguito della quale uno degli arrestati veniva trovato in possesso della somma di 1.364 euro in banconote di vario taglio e di un paio di forbici in acciaio, utilizzate per forzare il registratore di cassa, una circostanza verificata dagli stessi operatori al loro ingresso nell’esercizio commerciale. I due sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Caltagirone.