Siracusa, controlli antidroga nel quartiere Mazzarrona: due arresti

Controlli straordinari antidroga della Polizia in via Algeri, nel quartiere della “Mazzarrona”, a Siracusa, con due arresti. E' stato arrestato un giovane di 26 anni, siracusano, sorpreso con sostanza stupefacente di vario tipo già suddivisa in dosi e denaro in contante. Oltre 50 uomini sono stati coinvolti nel servizio straordinario il giovane è stato colto in flagranza per il reato di detenzione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente del tipo marijuana, hashish e cocaina.

Il personale della Squadra Mobile, dell’U.P.G.S.P., del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica e dell’Unità Cinofila della Questura di Catania- conduttori dei cani poliziotto “APP” e “TRHIS”, ha proceduto al controllo di uno dei condomini di via Algeri. Gli operatori, introdottisi all’interno dello stabile, si sono diretti immediatamente sul terrazzo del condominio ove hanno sorpreso un uomo che aveva una vera e propria postazione da lavoro, con tanto di bancone, adibita a piazza di spaccio.

Bloccato prontamente dal personale operante, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale a seguito della quale è stato trovato in possesso di due zainetti all’interno dei quali deteneva la merce da fornire ai suoi clienti. Bel oltre 20 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso pari a 3 grammi, 40 dosi contenenti sostanza del tipo marijuana per un peso complessivo pari a 32 grammi, 13 involucri contenenti sostanza del tipo hashish per un peso complessivo pari a 5 grammi e denaro contante pari a circa 200 euro suddivisi in banconote da piccolo e medio taglio evidente provento dell’attività delittuosa perpetrata dall’indagato.

Pertanto, al termine delle operazioni, i poliziotti, visto il quantitativo sequestrato, nonché i pregiudizi di polizia dell’uomo, hanno proceduto all’arresto dello stesso per il reato di detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente. L’uomo è stato posto ai domiciliari.