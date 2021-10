Covid, nel Ragusano positivi ancora in calo: sono 575

L'andamento dei contagi Covid nel Ragusano fa registrare ancora una leggera flessione e non si segnalano altri morti: i decessi sono sempre 360. I positivi sono 575: 523 in isolamento domiciliare, 35 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 11 nella Rsa Covid e 6 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I guariti sono 18.407 e i morti sono 360. Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 17 Acate, 6 Chiaramonte Gulfi,

56 Comiso, 0 Giarratana, 19 Ispica, 58 Modica, 0 Monterosso, 28 Pozzallo, 139 Ragusa, 25 Santa Croce Camerina, 53 Scicli, 122 Vittoria.