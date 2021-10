Chiuso un panificio a Siracusa: era in pessime condizioni igieniche

Gli agenti della Polizia Amministrativa, con il personale dell'Ufficio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Asp di Siracusa, hanno scoperto numerose violazioni igienico-sanitarie ed amministrative in un'attività di panificazione e di vendita di alimenti a Siracusa. Il locale era invaso da parassiti, gli alimenti erano in cattivo stato di conservazione e scaduti, il laboratorio di lavorazione degli alimenti era sporchissimo e contaminato per la presenza di sporco pregresso, la superficie del pavimento era sudicia. Sequestrati tutti gli alimenti trovati all'interno del panificio ed il titolare è stato denunciato per le violazioni delle norme sulla sicurezza e la conservazione degli alimenti. Il locale è stato chiuso. Il titolare è stato sanzionato per la mancanza della Scia/licenza, per le norme anti covid, per la legge sulla pubblicità e sull'occupazione del suolo pubblico per 20mila euro.