Giovane mamma di Floridia muore di covid 19: lascia 3 figli in tenera età

E' stata una sfida impossibile quella tra una giovane mamma di Floridia, ma sposata a Pachino, ed il covid 19. Così Jessica Lauretta, 31 anni, si è spenta dopo più di 2 mesi d'agonia all'ospedale San Marco di Catania. Alla donna, subito dopo lo scorso ferragosto viene diagnosticato il covdi 19. In grembo porta un bimbo ed è al settimo mese di gravidanza. I medici decidono di farla partorire in anticipo e tutto va per il meglio, ma le condizioni della donna non migliorano. Ieri il cuore di Jessica ha smesso di battere tra la disperazione del marito e dell'intera famiglia. La donna era già mamma di 3 figli che lascia in tenera età. I funerali verranno celebrati lunedì 4 ottobre alla 15,30 nella chiesa del Sacro Cuore a Pachino, mentre la camera ardente verrà allestita nella salaa dell'agenzia Di Gabriele in corso Indipendenza a Pachino.

L.M.