Palermo, Settembre al Riso: rinviato a martedì lo spettacolo "Titì e Vincenzina"

"Settembre al Riso" dedica la sua ultima tranche alla drammaturgia di Franco Scaldati. Ma il maltempo obbliga ad un cambio in corsa: e l'atteso debutto a Palermo di “Titì e Vincenzina”, - inizialmente previsto per stasera (2 ottobre) alle 21, viene rinviato a martedì prossimo, sempre alle 21 con una replica già fissata per mercoledì.

“Titì e Vincenzina” è un lavoro teatrale che Umberto Cantone e Guido Valdini hanno costruito elaborando un progetto che Scaldati aveva immaginato senza avere il tempo di portarlo in scena. Interpretato da Serena Barone e Aurora Falcone, è uno spettacolo concepito a partire dal recupero di frammenti di sketch e brani poetici che sviluppano la felice invenzione di una coppia femminile speculare a quella di Totò e Vicé.

Domani sera (domenica 3 ottobre) va invece regolarmente in scena “Fili di seta fatata” pagine dal teatro di Scaldati, a cura di Melino Imparato e Salvatore Pizzillo, suoni di Michele Ciringione: un percorso sulla poetica del drammaturgo palermitano, attraverso i ritmi, i timbri della sua lingua, nutrita sempre di sotterranea umanità. Un gioco di voci che mischia umane miserie, sogni, angeli e demoni, lune rosicchiate da topi, e lune dove nascono rose, elementi con i quali, il teatro di Franco Scaldati esplora il mistero del teatro che è poi il mistero della vita. Ingresso libero.

La rassegna Settembre al Riso, giunta al suo secondo anno di vita, è promossa dall’Assessorato regionale ai Beni culturali, in collaborazione con il Museo Riso e CoopCulture. Il cartellone promosso dall’Assessorato ai Beni Culturali e fortemente voluto dall’assessore Alberto Samonà, è il primo a dedicare a Scaldati, un focus dedicato alla drammaturgia.

Si entra solo con green pass o tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti. Per gli spettacoli a ingresso libero, si entra fino ad esaurimento dei 180 posti disponibili.