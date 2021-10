Vaccinazioni anti Covid a rilento ad Acate, il sindaco: numeri troppo bassi

Acate rimane ancora la “pecora nera” della provincia di Ragusa sul fronte della vaccinazione anti Covid (sono parole sue) e questa volta il sindaco Giovanni Di Natale si arrabbia, stigmatizzando ancora una volta i “refrattari”. “Nonostante gli sforzi da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’ASP di Ragusa per aumentare il numero di immunizzati ad Acate e quindi evitare misure più restrittive - dice in una nota il primo cittadino - soltanto il 62,40% della popolazione ha completato il ciclo di vaccinazioni, risultando ultimi in provincia di Ragusa e con numeri tra i più bassi della Sicilia. Questa settimana prosegue - si sono vaccinati 152 cittadini, che si aggiungono ai 48 vaccinati durante la vaccinazione straordinaria dello scorso sabato sera. Per dare la possibilità a quanti non si siano ancora sottoposti alla vaccinazione, oggi sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione in Piazza San Vincenzo dalle ore 18 alle ore 22. È sufficiente portare la tessera sanitaria”.