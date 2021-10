Sortino, quasi 5 milioni al Comune per mettere in sicurezza edifici scolastici

Il Ministero dell’Istruzione ha assegnato al Comune di Sortino 4 milioni e 900 mila euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

“Un risultato storico – commenta il sindaco Vincenzo Parlato – considerato che al Comune di Sortino è stato concesso il 20 per cento del finanziamento complessivo di 25 milioni e 900 mila euro destinato a tutti i comuni d’Italia. Gli interventi che andremo a realizzare permetteranno di garantire un netto miglioramento della sicurezza dei nostri edifici scolastici, a tutela degli alunni e degli operatori”.

Il finanziamento, assegnato con ilDecreto del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 21 settembre,è destinato per 2 milioni di euro al plesso Specchi, 1 milione e 500 mila euro per il Columba, 800 mila euro per la Materna di via Pantalica e 600 mila euro per la Materna di viale Mario Giardino.

“Mai come in questa legislatura, senza ombra di alcuna smentita,si è posta tanta attenzione alle scuole - prosegue soddisfatto il primo cittadino -. Sono solo 2 i Comuni sicilianiche hanno ottenuto il finanziamento, rispettivamente in provincia di Catania e di Palermo, oltre Sortino in provincia di Siracusa che con ben 4 interventirappresenta il comune con il finanziamento maggiore di tutta l’Italia”.

Ad esprimere soddisfazione anche l’assessore ai Lavori Pubblici Corrado Calvo che rivolge sensi di gratitudine all’’Ufficio Tecnico comunale per l’ottimo lavoro svolto in piena autonomia, concordato con il dirigente scolastico, che ha consentito il raggiungimento di un così importante risultato.

Il finanziamento di oggi si aggiunge ad un altro recente finanziamento pari a 349 mila euro per l’adeguamento tecnologico della palestra del Columba e a 190 mila euro per interventi urgenti di adeguamento dei locali nel rispetto della normativa COVID.