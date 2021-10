Calcio, Promozione: il Modica alla ricerca dei tre punti ospita al "Barone" il Priolo Gargallo

Un Modica rinfrancato dal pareggio esterno ottenuto in dieci uomini per oltre 60' in casa della capolista Nuova Città di Gela FC, ha svolto l'allenamento di rifinitura in vista della gara interna in programma domenica pomeriggio al “Vincenzo Barone”, dove i rossoblù del tecnico Giancarlo Betta per la quarta giornata del girone di andata riceveranno la visita del Priolo Gargallo.

Quella contro i rossoverdi di Corrado Modicano, sarà la prima delle due gare casalinghe che attendono Incatasciato e compagni, che mercoledì prossimo saranno di scena al Centro Sportivo “Riccardo Garrone” per il recupero della prima giornata di campionato contro la RG Siracusa, sospesa dopo appena 3' di gioco lo scorso 12 settembre per il maltempo.

In settimana la squadra si è allenata con rinnovato entusiasmo consapevole del fatto che la condizione fisica sta crescendo di giorno in giorno e che l'intero gruppo inizia ad assimilare gli schemi voluti dal tecnico rossoblù.

“La squadra sta crescendo sotto tutti gli aspetti – spiega mister Giancarlo Betta – e questo non può che essere una nota positiva per il proseguo della stagione. Partiamo dalla buona prestazione fornita domenica scorsa a Gela e cerchiamo di continuare su questa strada. Il Priolo Gargallo – continua -è una buona squadra che anche se molto giovane gioca un buon calcio. Noi dovremo essere bravi a leggere bene la partita e trovare le giuste contromosse, cercando magari di essere più concreti rispetto alla precedente gara casalinga con il Città di Comiso. Sono fiducioso perchè – conclude il tecnico rossoblù – in settimana ci siamo allenati bene, ma è chiaro che dovremo dimostrare in partita quanto di buono fatto in allenamento”.

Modica Calcio – Priolo Gargallo di domenica avrà inizio alle 15,30 e sarà arbitrata dalla terna composta da Gabrielbattista Castelletti di Caltanissetta e dagli assistenti Salvatore Zambuto Sitra e Calogero Lo Giudice di Agrigento.

Il costo del biglietto d'ingresso al “Vincenzo Barone” sarà di 5 euro. Domenica il botteghino dello stadio di via Nazionale, nel rispetto delle normative anti contagio da Covid, resterà chiuso. I tickets per assistere alla partita sono acquistabili in prevendita alla Pasticceria Pulino di viale Manzoni a Modica Alta, al Mojo Caffè di via Risorgimento al quartiere Sorda e alla Bar Tabacchi La Contea di Via Nazionale (vicino al “Vincenzo Barone”). Per entrare allo stadio è necessario essere in possesso di green pass o di tampone rapido o molecolare con esito negativo effettuato entro le 48 ore dalla partita. In tribuna è obbligatorio mantenere la distanza di almeno un metro e indossare la mascherina per tutta la durata del match.