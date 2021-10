Vittoria, albero cade su un'auto in sosta davanti allo stadio: nessun ferito

Il vento ha causato questa mattina a Vittoria il crollo di un albero su un'auto parcheggiata nello spiazza antistante lo stadio comunale. Per fortuna dentro la vettura non c'era nessuno. Dopo la segnalazione di alcuni residenti al 112 , sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria per liberare l'auto dai rami dell'albero. Per regolare il traffico è intervenuta la Polizia municipale.

FOTO Franco Assenza