Amministrative, Giorgia Meloni a Vittoria: il centrodestra sarà compatto anche in Sicilia

"C'è una politica che pensa che finché il territorio non si sviluppa le persone dipenderanno dallo sviluppo locale, e un'altra politica che sostiene che lo sviluppo deve nascere dalla libertà, dal diritto al lavoro, dallo sviluppo turistico per territori che hanno enormi potenzialità, che passa per la tutela dell'agricoltura in un territorio che è fortissimo e potrebbe esserlo molto di piu' sul marchio e passa per servizi adeguati. Perché sono cose che la Cina non potrà mia copiarci". Così Giorgia Meloni a una manifestazione per le amministrative a Vittoria ."Il centrodestra sarà compatto anche in Sicilia, come lo è dovunque. Abbiamo un candidato unico mentre gli altri ne hanno due o tre", ha detto.