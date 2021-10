Butera, una piantagione di marijuana tra i vigneti: scatta un arresto

Carabinieri di Butera e dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia hanno arrestato, durante un controllo in un'azienda viticola di contrada Chiarchiaro, il suo titolare, un 56enne, per spaccio di sostanza stupefacente. All'interno di un'intercapedine della struttura sono stati rinvenuti nove involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di nove chilogrammi. La perquisizione, estesa ai terreni prospicenti, ha permesso di scoprire, occultate tra i vigneti, 174 piantine di canapa indiana in inflorescenza alte tra i 15 ed i 20 centimetri. Su disposizione della Procura di Gela la piantagione è stata estirpata e la sostanza stupefacente posta sotto sequestro. Il 56enne è stato posto agli arresti domiciliari.