Covid, diminuisce il numero dei positivi nel Ragusano: morto un 96enne

Scendono ancora i positivi al coronavirus nel Ragusano ma c'è un morto in più nelle ultime 24 ore: si tratta di un 96enne deceduto al Giovanni Paolo II di Ragusa. I morti, dunque, salgono a 361. le persone positive al Covid, alla data del 2 ottobre, sono 567: 517 in isolamento domiciliare, 31 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 13 nella Rsa Covid e 6 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ecco il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: 17 Acate, 7 Chiaramonte Gulfi, 50 Comiso, 0 Giarratana, 21 Ispica, 57 Modica, 0 Monterosso, 23 Pozzallo, 148 Ragusa, 24 Santa Croce Camerina, 56 Scicli, 114 Vittoria.