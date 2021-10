Modica, scippata una turista in via Castello: indagini dei carabinieri

Una turista è stata scippata in pieno giorno in via Castello a Modica. La donna, secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni, è stata scippata della borsa da una persona che si è dileguata in pochi secondi. Le grida dalla donna hanno fatto scattare l'allarme e sul posto sono arrivati anche i carabinieri che stanno cercando di individuare l'autore dello scippo. Un episodio preoccupante, nuovo per una città accogliente dove i turisti hanno sempre goduto di massima sicurezza. Un altro episodio allarmante si è registrato un paio di giorni quando due immigrati avrebbero tentato di scippare lo zaino ad una donna appena scesa da un bus turistico. La reazione della donna ha fatto desistere i malintenzionati.