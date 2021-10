Sportello unico immigrazione, a Siracusa esitate 396 pratiche

Sono in via di definizione i procedimenti di emersione dei rapporti di lavoro di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, avviati, anche in provincia di Siracusa, ai sensi del D.L. 34/2020.

Delle 441 istanze di regolarizzazione pervenute nel 2020, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, risultano ormai concluse 396 pratiche (l’83% del totale), all'esito di una articolata istruttoria che ha visto coinvolti il Centro provinciale per l’impiego, la Questura e due lavoratori interinali assegnati dal Ministero dell’Interno alla Prefettura di Siracusa. Le restanti 73 richieste saranno definite a breve.

Il Prefetto Giusi Scaduto ha espresso soddisfazione per l’importante obiettivo conseguito in un ristretto arco temporale e in un contesto generale particolarmente complesso per via dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19.

"Un risultato - ha sottolineato il Prefetto – frutto della proficua collaborazione tra amministrazioni dello Stato e della Regione sul tema, particolarmente delicato, dell'immigrazione e del lavoro che, in questa provincia, si aggiunge a quelli già ottenuti anche nel contrasto al caporalato ed agli insediamenti abitativi spontanei”.

“Ulteriori iniziative saranno promosse con gli Enti locali e le parti sociali” - ha concluso il Prefetto Giusi Scaduto – “non solo per assicurare il rispetto della legge, ma anche per rendere effettivo il diritto al lavoro, attraverso il quale assicurare la piena dignità della persona e il suo contributo al progresso della società”.