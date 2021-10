Università delle Tre Età di Modica, al via il nuovo anno accademico

L’Unitre di Modica si appresta a dare il via al nuovo anno accademico. Il Consiglio Direttivo della Sede modicana è già al lavoro per la individuazione e la definizione dell’attività e delle diverse iniziative che dovranno impegnare la struttura e gli associati nell’ ormai prossimo esercizio sociale. Si è già avuta la disponibilità del nuovo presidente dell’Unitre nazionale Piercarlo Rovera che sarà presente nella città della contea per partecipare alla Assemblea, che sarà convocata nei prossimi giorni, per l’avvio dell’anno accademico 2021/2022 che viene annunciato ricco di interessanti contenuti a riprova della voglia di ripresa insita in ciascuno dei soci e dei dirigenti .

Intanto a tutti gli iscritti viene offerta l’opportunità di dare l’adesione ai tanti corsi, promossi dalle diverse sedi presenti nel territorio del Paese ed il cui Coordinamento è affidato al sede nazionale dell’Unitre grazie all’opera della commissione appositamente nominata dal Consiglio Nazionale col compito di valorizzare l’attività delle sedi locali.

Anche il prossimo Anno Accademico, dunque, riparte con una proposta di attività on-line dovuta al permanere di condizioni difficili a causa della pandemia. Una proposta di attività a distanza, per dare a tutti la possibilità di seguire corsi interessanti, conferenze di alto livello e incontri di amicizia e solidarietà. Uno sforzo considerevole che, se non altro, concorre a tenere accesa una fiammella di vita associativa con la speranza di poter tornare di presenza pur con le condizioni imposte dalle norme di tutela della salute, quali la mascherina, il distanziamento e l'uso del green pass.

Per saperne di più si può consultare il sito www.unitremodica.it

La iscrizione a corsi coordinati dalla sede nazionale deve essere effettuata entro il 9 ottobre prossimo, presso la segreteria nella sede di Modica, in Corso Umberto n.151 che, dal primo ottobre, resta aperta tutti giorni dalle 10 alle 12, nei giorni martedì, giovedì e sabato e dalle ore 16 alle ore 18 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.