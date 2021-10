Asili nido di Modica e Scicli: le attività cominciano il 6 ottobre

Il prossimo 6 ottobre apriranno i battenti gli Asili Nido di Modica e Scicli. Oltre a quello di competenza comunale, l’Ente di Palazzo San Domenico, in qualità di Comune capofila del Distretto socio sanitario 45, ha organizzato l’attività anche dell’Asilo della vicina Scicli. Tra lattanti, semi divezzi e divezzi sono 39 i bambini che verranno ospitati nella struttura di via Muzio Scevola a Modica, 30 invece quelli di Scicli. “Grazie ai fondi statali – commenta il sindaco di Modica, Ignazio Abbate – riusciamo ad offrire un servizio di alta qualità azzerando quest’anno l’esborso per le famiglie modicane. Infatti per l’anno scolastico 21-22 non si pagherà né la retta né il servizio mensa il che equivale ad un notevole risparmio per i nostri concittadini che non devono affrontare spese a fronte della crisi economica scaturita da questi ultimi 18 mesi di pandemia. Sarò all’apertura dell’anno scolastico con grande gioia e un pizzico di soddisfazione perché l’Asilo Nido è diventato un fiore all’occhiello della mia Amministrazione e di questo non posso che ringraziare in primis tutto il personale che vi ha lavorato e vi lavora da anni”