Milano, aereo ultraleggero precipita a San Donato: morti pilota e 5 passeggeri

Grave incidente alla periferia di Milano, dove un aereo ultraleggero è precipitato su un palazzo in via Marignano, a San Donato Milanese, vicino alla stazione della metropolitana. Morte le sei persone a bordo: il pilota e cinque passeggeri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia e i mezzi di soccorso. L’incidente ha provocato un incendio, con le fiamme che hanno coinvolto l’aereo, alcune auto e la palazzina. L'aereo era da poco decollato dall'aeroporto di Linate ed era diretto verso la Sardegna. L'aereo si è schiantato sul palazzo fortunatamente vuoto perchè adibito a parcheggio multipiano e attualmente in ristrutturazione.