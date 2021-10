Melilli, avvicendamento nella giunta comunale: Salvo Midolo subentra a Rosario Cutrona

Il Sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, ha reso nota la nuova composizione della Giunta comunale di Melilli e attribuito nuove deleghe agli assessori. All’uscente Rosario Cutrona, è subentrato Salvo Midolo che ha prestato giuramento nella sala consiliare, al cospetto del Sindaco.

“Ringrazio il Sindaco Carta per la fiducia concessa. Per me - ha dichiarato il neo assessore Midolo - è un immenso onore ricevere questo incarico e sono pronto a svolgere le mie mansioni con impegno e passione”. A Salvo Midolo andranno le deleghe allo sport, spettacolo, pubblica istruzione, spiaggia - mare e formazione.

Il Sindaco Carta ha avuto parole di stima e ringraziamento per Rosario Cutrona che torna a sedersi tra i banchi del Consiglio Comunale e al quale il Sindaco ha voluto affidare, in qualità di Consigliere con delega, le rubriche: identità territoriale, cultura, turismo e università.

“Voglio ringraziare Rosario Cutrona per l’egregio lavoro e l’impegno profuso con grande professionalità e senso delle istituzioni, al lui va un plauso per la generosità e il

gioco di squadra”. “Questo avvicendamento - ha dichiarato Giuseppe Carta - nasce da una scelta collegiale discussa e condivisa con i gruppi consiliari di maggioranza sempre nell’ottica di offrire il meglio alla nostra comunità”. “Buon lavoro - ha concluso - agli assessori, al Consiglio comunale, che condivide le scelte amministrative del Sindaco, al Segretario comunale ed ai dipendenti che ci permettono, con il loro lavoro, di dare risposte concrete ai cittadini”.