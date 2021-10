Arrivati a Pantelleria 24 migranti a porto di Scauri

Ieri sera nel porto di Scauri a Pantelleria sono arrivati 24 migranti. Tra questi 10 tra donne e bambini. Sono giunti fino alla banchina: gli adulti sono stati portati nel centro accoglienza mentre i bambini sono stati accolti in una struttura alberghiera del paese. Allo sbarco hanno assistito anche i volontari della protezione civile regionale che si trovavano nel porto per il piano sicurezza e distanziamento per il concerto di Fabio Concato previsto per la serata.