Calcio, in Promozione il Modica "affonda" il Priolo Gargallo: finisce 5 a 0 con tripletta di Drago. Frigintini raggiunto ad Avola al 91'

Pokerissimo del Modica ai danni del Priolo Gargallo. I rossoblù di Giancarlo Betta hanno vinto con un risultato che non ammette discussioni, dominando per tutto l'arco della gara non concedendo praticamente nulla agli avversari. Tripletta di Simone Drago (compreso un rigore concesso per l'atterramento in area siracusana di Kebbeh) e reti dello stesso Kebbeh e di Cavallo che ha aperto le marcature. La partita si è chiusa già nel primo tempo con un tre a zero a favore dei padroni di casa. Nella ripresa il Modica ha controllato il gioco, ma non ha disdegnato di manovrare con trame veloci e ben orchestrate. Mercoledì il Modica torna in campo a Siracusa per recuperare la partita con la Roccardo Garrone rinviata per il maltempo alla prima giornata del campionato di Promozione.

E' sfumata, invece, al 91’ la possibilità dei rossoblù del Frigintini calcio di uscire vittoriosi dal Memo Di Pasquale di Avola. Fino a quel momento, infatti, i rossoblù erano ancora in vantaggio e vincevano 1-0 sulla formazione locale del Calcio Avola 2020. Nel primo minuto di recupero finale, invece, i padroni di casa riuscivano a ristabilire la parità per la delusione –più che scontata a quel punto- di Pianese e compagni. Un risultato di parità che però ci può anche stare e che consente al Frigintini calcio di mantenere l’imbattibilità in campionato e rimanere in seconda posizione in classifica generale.