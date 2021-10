Mezzo chilo di hashish nascosti in un garage: 4 ai domiciliari a Scicli

Quattro persone arrestate, e poste ai domiciliari, e mezzo chilogrammo di hashish sequestrato. E' il bilancio di un'operazione antidroga condotta a Scicli da carabinieri della locale Tenenza di Scicli, coadiuvati da colleghi dei nuclei Operativo e Radiomobile della compagnia di Modica. La sostanza stupefacente, conservata in cinque panetti da 100 grammi ciascuno, è stata sequestrata a conclusione di perquisizioni eseguite dai militari in un garage. La Procura di Ragusa ha disposto per i quattro indagati - un 24enne e un 29enne di Scicli, un 25enne tunisino e un 18enne ucraino - tutti incensurati, gli arresti domiciliari.