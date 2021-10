Modica, incidente stradale sulla provinciale Sorda-Scicli: feriti due coniugi

Incidente stradale stamattina intorno alle 9,30 in Via Sorda-Scicli nei pressi di Contrada Pirato Cava Maria, a Modica, causato da un tamponamento tra due utilitarie: una Yunday, condotta da un ragusano di 67 anni, rimasto illeso, e una Mitsubishi Colt, condotta da uno sciclitano di 87 anni, che viaggiava insieme alla moglie di 72 anni. I due coniugi sono rimasti feriti e sono stati ricoverati all'ospedale Maggiore di Modica. I medici si sono riservata la prognosi. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Modica. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia di Stato e l’ambulanza del 118. La trafficatissima arteria è rimasta chiusa in direzione Scicli fino a quando la carreggiata dove si è verificato l'incidente non è stata liberata dalle vetture.