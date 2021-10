Questore Catania, emette 18 misure prevenzione

Sono 18 le misure di prevenzione emesse lo scorso settembre dal Questore di Catania, Vito Calvino, nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi nell'ambito dell'attività di prevenzione della Polizia di Stato per arginare i reati contro il patrimonio, truffe informatiche, in materia di stupefacenti e quelli cosiddetti 'predatori'. Sono stati emessi: undici Avvisi orali, quattro Fogli di via con divieto di ritorno e tre Daspo urbani, due dei quali nei confronti di posteggiatori abusivi.